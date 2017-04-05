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Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для бизнесменов Пензы

4 апреля в 17:48 272 просмотра
«Дни открытых дверей для предпринимателей».

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13 апреля в Пензенской области пройдет акция «Дни открытых дверей для предпринимателей».

«При проведении акции до предпринимательского сообщества будет доведена информация о контрольно-надзорной деятельности, в том числе — основных нарушениях, выявленных в результате проверок субъектов предпринимательства, принятых мерах к нарушителям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, а также предложенных мероприятиях по предписаниям по устранению выявленных нарушений», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Цель акции — повысить информированность бизнесменов о деятельности регионального управления Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, возможностях информационных ресурсов управления.

Акция будет проводиться 13 апреля с 10 до 16 часов в доме № 36 на ул. Лермонтова в Пензе.

Более полную информацию об акции можно получить по следующим телефонам: (8412) 55−25−69, (8412) 55−26−06. Также свои вопросы можно присылать по электронному адресу sanepid@sura.ru, с пометкой «День открытых дверей для предпринимателей».

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