« Дни открытых дверей для предпринимателей»." data-title="Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для бизнесменов Пензы — Пенза-пресс, рунет за день">

«При проведении акции до предпринимательского сообщества будет доведена информация о контрольно-надзорной деятельности, в том числе — основных нарушениях, выявленных в результате проверок субъектов предпринимательства, принятых мерах к нарушителям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, а также предложенных мероприятиях по предписаниям по устранению выявленных нарушений», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Цель акции — повысить информированность бизнесменов о деятельности регионального управления Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, возможностях информационных ресурсов управления.

Акция будет проводиться 13 апреля с 10 до 16 часов в доме № 36 на ул. Лермонтова в Пензе.

Более полную информацию об акции можно получить по следующим телефонам: (8412) 55−25−69, (8412) 55−26−06. Также свои вопросы можно присылать по электронному адресу sanepid@sura.ru, с пометкой «День открытых дверей для предпринимателей».