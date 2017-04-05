В Пензе наградили подростка, спасшего рыбака в Наровчате

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В Пензе наградили подростка Павла Ромжаева, который спас жизнь пожилому рыбаку 24 марта.

Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов вручил парню благодарственное письмо.

«Спасибо профессорско-преподавательскому составу и родителям Павла за воспитание такого внимательного и решительного человека. Благодаря его своевременным действиям спасена жизнь человека», — поблагодарил всех Сергей Козлов.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, парень с отцом ехал на машине вдоль Кладбищенского озера в Наровчате, там они заметили, что на льду лежат вещи. Мужчина бросил рыбаку трос, а его сын позвонил в дежурно-диспетчерскую службу и вызвал спасателей. К спасательной операции присоединился мимо проходящий Родион Юсупов.

«Главным управлением МЧС России по Пензенской области Павел Ромжаев представлен к награждению ведомственной медалью МЧС России. Он становится кандидатом на награждение в IХ Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», — отметили в пресс-службе ведомства.