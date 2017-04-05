Сенатор от Пензенской области принял участие в обсуждении гособоронзаказа
Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для бизнесменов Пензы
Курс доллара вырос на 5 апреля
«Единая Россия» запустила в соцсетях голосование по отбору тем для дебатов
Левин на медиафоруме ОНФ прокомментировал влияние мессенджеров на СМИ
В Сосновоборском районе откроют цех по консервированию ягод и грибов
Что продает и покупает за границей Пензенская область. ИНФОГРАФИКА
Чакаев презентовал в Казани опыт развития инновационного производства
Феномен Пензы, или как маленький город миллионы заработал
Пензенцы изучат опыт организации проектной деятельности в Белгороде
все новости

В Пензенской области пройдет конкурс «Лучшая муниципальная практика»

4 апреля в 17:43 274 просмотра
«Лучшая муниципальная практика».

" data-title="В Пензенской области пройдет конкурс «Лучшая муниципальная практика» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области пройдет региональный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика».

«Конкурс организуется и проводится ежегодно, с 20 апреля по 20 июня, в целях выявления и отбора примеров лучшей муниципальной практики от Пензенской области для последующего участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», — пояснили в пресс-центре облправительства.

Лучших будут выявлять по следующим номинациям:

— «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
— «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»;
— «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

В конкурсе смогут участвовать городские округа, городские и сельские поселения региона.

«Конкурсные заявки муниципальных образований предоставляются в комиссию до 20 мая с сопроводительным письмом, подписанным главой администрации муниципального образования, с указанием категории участника конкурса и номинации конкурса, по адресу: 440025, г. Пенза, ул. Московская, 75, правительство Пензенской области, а также в электронном виде по адресу: trohin@obl.penza.net», — добавили в пресс-центре.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics