Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» и сообщил , что в областном противотуберкулезном диспансере , расположенном на ул. Автоматный переулок , 2а , нарушают санитарные нормы." data-title="Пензенец пожаловался на антисанитарию у тубдиспансера — Пенза-пресс, рунет за день">

Житель Пензы обратился в « Жалобную книгу » ИА «Пенза-Пресс» и сообщил, что в областном противотуберкулезном диспансере, расположенном на ул. Автоматный переулок, 2а, нарушают санитарные нормы.

«Вся территория, прилегающая к пищеблоку, и близлежащие окрестности за забором учреждения завалены пищевыми отходами. Везде разбросаны огромные говяжьи кости, одноразовые марлевые повязки и использованные бахилы, которые персонал больницы выбрасывает прямо на улицу. Изобилие пищевых отходов спровоцировало рост популяции крыс, которые могут быть источником переноса инфекции. Все эти безобразия происходят практически в центре города. Вся эта антисанитария может стать миной замедленного действия», — написал горожанин и приложил ряд фотографий.

После редакционного запроса ИА «Пенза-Пресс» управление Роспотребнадзора провело административное расследование.

«В результате проведенного расследования установлено, что на территории диспансера, прилегающей к пищеблоку, установлены три мусорных контейнера, закрытых крышками. Вокруг контейнеров и на территории диспансера мусор отсутствует. Также отсутствуют норы, помет, погрызы и иные признаки присутствия грызунов», — отмечается в документе за подписью заместителя руководителя управления Александра Крымова.

Согласно результатам расследования, областной тубдиспансер имеет договоры на проведение дератизации, дезинсекции, а также договор на вывоз твердых бытовых отходов.

В ведомстве также отметили, что на прилегающей к диспансеру территории находится полусгоревший частный дом с захламленным участком, но на момент проверки территорию расчищали сотрудники управляющей компании.

«Таким образом, не подтверждено нарушение действующего санитарного законодательства со стороны ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» и, соответственно, наличие события административного правонарушения», — подчеркнули в управлении.