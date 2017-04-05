В Пензе определили победителей конкурса «Животный мир Сурского края»

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3 апреля в детской художественной школе № 1 им. В. Е. Татлина состоялось заседание жюри регионального конкурса «Животный мир Сурского края» (6+).

В конкурсе участвовало 210 работ из детских художественных школ, детских школ искусств, общеобразовательных школ со всего региона, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Было определено 29 победителей в номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура» в возрастных категориях: 6−7 лет, 8−10 лет, 11−13 лет, 14−16 лет.

В отдельной номинации «Домашние питомцы» было присуждено пять призовых мест. Всего жюри присудило участникам 8 первых мест, 13 вторых и 13 третьих мест.

«Представленные на конкурс работы были выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне, отличались разнообразием материалов и техник исполнения», — отметили организаторы конкурса.