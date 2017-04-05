, посвященном нормативно-правовому обеспечению государственного оборонного заказа." data-title="Сенатор от Пензенской области принял участие в обсуждении гособоронзаказа — Пенза-пресс, рунет за день">

Обсуждались вопросы нормативно-правового регулирования состава затрат на производство продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу, и организационно-правовых аспектов оптимизации единой информационной системы, содержащей сведения о расчетах по ГОЗ, сообщает пресс-центр облправительства.

«Любая, даже самая стройная система, требует не только контроля, но и постоянного совершенствования. Практическая значимость подобных мероприятий заключается в том, что в них принимают участие специалисты, которые непосредственно работают с ГОЗ, видят все проблемы, нестыковки и шероховатости в процессе реализации Государственного оборонного заказа.

В формате живой дискуссии разные стороны системы ГОЗ — контролирующие органы, производители, государственная власть — обмениваются мнениями, намечаются пути решения возникающих проблем, вырабатываются конкретные предложения. Решения, выработанные на таких рабочих встречах, рассматриваются и дополняются на профильных комитетах, которые впоследствии направляются в соответственные органы государственной власти для принятия решений», — отметил сенатор.

Алексей Дмитриенко подчеркнул, что проведение подобных совещаний на площадке Совета Федерации — проверенная форма работы, приносящая конкретные плоды.