В ПГУ прошли «Лебедевские чтения» (видео)

« Лебедевские чтения». В ее работе принимают участие не только студенты и преподаватели историко-филологического факультета , но и школьники , учителя , работники музеев , краеведы. Всего — более 150 человек." data-title="В ПГУ прошли «Лебедевские чтения» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенском государственном университете состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Лебедевские чтения». В ее работе принимают участие не только студенты и преподаватели историко-филологического факультета, но и школьники, учителя, работники музеев, краеведы. Всего — более 150 человек.

«Мы считаем, что одной из изюминок конференции является то, что в одной аудитории собираются как школьники, студенты, так и маститые ученые — кандидаты, доктора наук. И они работают вместе, рассматривают, разбирают доклады по различным научным направлениям. Каждый имеет возможность высказать мнение, задать вопрос тому или иному докладчику, и в этой живой дискуссии молодежь приобретает опыт, а маститые ученые делятся опытом, который они наработали в предыдущие годы», — сказал ответственный секретарь научно-практической конференции «Лебедевские чтения», доцент кафедры «Всеобщая история, историография и археология» ПГУ Антон Комплеев.

В 2017 году конференция посвящена 100-летию Великой российской революции 1917 года. В рамках форума работало 11 тематических секций по различным направлениям исторической науки и правового образования: история России, история древнего мира и средних веков, краеведение, археология, этнография и другие.

«Лебедевские чтения» проходят в рамках недели науки, стартовавшей в педагогическом институте. В 5 и 6 апреля там состоятся еще две традиционные конференции — «Авдеевские чтения» и «Буслаевские чтения», сообщает телеканал «Экспресс».