Кузнецкий «Рубин» будет играть в высшем хоккейном дивизионе Поволжья (видео)

« Рубин», составленный из игроков 2006 года рождения , перешел в высший хоккейный дивизион Поволжья. Успеха удалось достичь благодаря уверенному выступлению команд в первенстве страны по хоккею , которое проходило в городе Кузнецке Пензенской области. На родном льду дружина Андрея Константинова одержала пять побед в пяти встречах." data-title="Кузнецкий «Рубин» будет играть в высшем хоккейном дивизионе Поволжья — Пенза-пресс, рунет за день">

Кузнецкий «Рубин», составленный из игроков 2006 года рождения, перешел в высший хоккейный дивизион Поволжья. Успеха удалось достичь благодаря уверенному выступлению команд в первенстве страны по хоккею, которое проходило в городе Кузнецке Пензенской области. На родном льду дружина Андрея Константинова одержала пять побед в пяти встречах.

К главному поединку национального первенства по хоккею кузнецкий «Рубин» подошел в оптимальной форме. На групповом этапе хозяева турнира уверенно переиграли сверстников из Кирова, Лениногорска, Заволжья и Самары. В борьбе за почетный трофей кузнечане скрестили клюшки с хоккеистами из Набережных Челнов. Судьба противостояния решилась в заключительном периоде. Одна из многочисленных атак хозяев льда завершилась вторым взятием ворот.

Вскоре «Рубин» провел и третью шайбу в ворота соперников. Победный счет 3:1 сохранился до финальной сирены, сообщает телеканал «Экспресс».

Награды победителю и призерам первенства страны вручил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Дважды их принимал Андрей Матюшин — капитан «Рубина» и лучший бомбардир соревнований. Впрочем, о личном успехе он говорил нехотя. Похвалы достойна вся команда.

«Они все старались, готовились, настраивались. Я хочу поблагодарить своего тренера Андрея Юрьевича. Он очень постарался, чтобы мы заняли первое место. Я думаю, что это наша общая победа», — сказал Андрей Матюшин.

«Потенциал у команды огромнейший. Все будет зависеть от тренера, от ребят, от желания. Нужно проявлять характер везде: в подготовке, на играх. Я в команду верю», — признался тренер команды «Рубин» г. Кузнецк Андрей Константинов.

Успех на домашнем льду позволил кузнецкому «Рубину» войти в число сильнейших команд страны. В следующем сезоне клуб будет выступать в группе «А» первенства России команд Поволжья.