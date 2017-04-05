Кузнецкий «Рубин» будет играть в высшем хоккейном дивизионе Поволжья (видео)

К главному поединку национального первенства по хоккею кузнецкий «Рубин» подошел в оптимальной форме. На групповом этапе хозяева турнира уверенно переиграли сверстников из Кирова, Лениногорска, Заволжья и Самары. В борьбе за почетный трофей кузнечане скрестили клюшки с хоккеистами из Набережных Челнов. Судьба противостояния решилась в заключительном периоде. Одна из многочисленных атак хозяев льда завершилась вторым взятием ворот.
Вскоре «Рубин» провел и третью шайбу в ворота соперников. Победный счет 3:1 сохранился до финальной сирены, сообщает телеканал «Экспресс».
Награды победителю и призерам первенства страны вручил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Дважды их принимал Андрей Матюшин — капитан «Рубина» и лучший бомбардир соревнований. Впрочем, о личном успехе он говорил нехотя. Похвалы достойна вся команда.
«Они все старались, готовились, настраивались. Я хочу поблагодарить своего тренера Андрея Юрьевича. Он очень постарался, чтобы мы заняли первое место. Я думаю, что это наша общая победа», — сказал Андрей Матюшин.
«Потенциал у команды огромнейший. Все будет зависеть от тренера, от ребят, от желания. Нужно проявлять характер везде: в подготовке, на играх. Я в команду верю», — признался тренер команды «Рубин» г. Кузнецк Андрей Константинов.
Успех на домашнем льду позволил кузнецкому «Рубину» войти в число сильнейших команд страны. В следующем сезоне клуб будет выступать в группе «А» первенства России команд Поволжья.