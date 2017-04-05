Пензенцам помогают бороться с депрессией в антикризисном центре (видео)

, люди с нарушением психики чаще всего реагируют на сезонные изменения обострением симптомов хронических заболеваний. Всемирный день здоровья — 7 апреля — в Пензе собираются посветить борьбе с психическими расстройствами. Чтобы помочь людям справиться с депрессией , в областной психиатрической больнице имени Евграфова открылся антикризисный центр." data-title="Пензенцам помогают бороться с депрессией в антикризисном центре — Пенза-пресс, рунет за день">

Не для всех весна — это время хорошего настроения и перемен. Как показывает статистика, люди с нарушением психики чаще всего реагируют на сезонные изменения обострением симптомов хронических заболеваний. Всемирный день здоровья — 7 апреля — в Пензе собираются посветить борьбе с психическими расстройствами. Чтобы помочь людям справиться с депрессией, в областной психиатрической больнице имени Евграфова открылся антикризисный центр.

Первый шаг на пути к преодолению душевного кризиса — позволить себе расслабиться. Именно этому учатся в комнате психологической разгрузки. Групповая терапия — один из основных методов работы антикризисного центра, который в апреле открылся на базе областной психиатрической больницы. К каждому пациенту здесь — индивидуальный подход, сообщает телеканал «Экспресс».

«Оценивается состояние человека. Если это просто психологический какой-то вопрос, психологические трудности, то происходит просто консультирование в рамках психического здоровья. Если нужен достаточно большой объем помощи, то происходят уже другие формы работы или амбулаторно назначается лечение медикаментозное, или опять же психологическая помощь», — сказал руководитель антикризисного центра Областной психиатрической больницы имени К. Р. Ефграфова Алексей Кукушкин.

Методы борьбы с депрессией в антикризисном центре — один приятнее другого. Для пациентов проводят сеансы гипнотерапии, массажа и музыкотерапии.

Примечательно, что антикризисный центр открылся весной. Как показывает статистика, именно это время года — самое опасное для людей со слабыми здоровьем и психоэмоциональным состоянием.

По словам специалистов, каждый 14 человек в мире страдает депрессией. Пенза — не исключение. Главное — вовремя осознать, что без помощи не обойтись.

«Все мы знаем типичные признаки депрессии — это угнетенное настроение, подавленность, уныние, снижение инициативности, активности. То, что раньше приносило удовольствие, сейчас его не приносит. В этот момент нужна обязательно помощь специалиста», — рассказала врач-психотерапевт Областной психиатрической больницы имени К. Р. Ефграфова Юлия Попова.

В антикризисном центре также работает телефон «горячей линии». Каждый позвонивший сможет пообщаться со специалистом. Получить помощь можно, не выходя из дома.