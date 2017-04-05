В Пензе вручили награды участникам фестиваля исторической реконструкции (видео)

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Пензенская область может стать одним из центров исторической реконструкции. Фестивали, которые проводятся в регионе, последние несколько лет успели обзавестись своими постоянными зрителями. Русскому оружию и мундиру в Пензе посвятили отдельный музей. Тех, кто занимается популяризацией истории Отечества, отметили в Доме молодежи.

Надеть каску и взять в руки винтовку в музее русской армии в Пензе может любой желающий. Военной тематике от эпохи Наполеоновских войн до Первой Мировой посвящен один из залов Дома молодежи. Среди экспонатов есть как подлинные артефакты, так и точные копии, сообщает телеканал «Экспресс».

«За несколько месяцев мы приобрели русскую каску, каску Адриана, несколько винтовок Мосина, появились находки с Крымской войны в Севастополе, постоянно появляются какие то вещи. Приятно, что люди приходят», — рассказал руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

Обмундирование, вооружение, знаки отличия. В единственном интерактивном музее русской армии в Пензе более 200 экспонатов. Для детей из военно-патриотических клубов, интересующихся историей вооружения, каждый предмет — настоящее сокровище.

«У нас в клубе, например, такого нет. Это интересно, потому что получаем очень много новой информации», — сказала ученица гимназии № 44 г. Пензы Карина Григорян.

Помимо создания музея, в числе заслуг военно-исторического клуба «Аванпост" — подготовка и проведение Всероссийского фестиваля «Марсово поле». В 2016 году в нем приняли участие реконструкторы из десятка клубов страны. Зрителями они показали одно из сражений Отечественной войны 1812 года.

В 2017 году фестиваль обещает быть не менее зрелищным. По словам заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова, исторический праздник может стать одной из визитных карточек региона.

«Если мы с каждым годом будем развивать и музей, и фестивали, будем снимать фильмы, приглашать гостей, то мы можем видеть 10 000 зрителей, вся Россия, и не только она, будет к нам приезжать», — отметил он.

Тем, кто помогал в создании музея и проведении всероссийского фестиваля исторической реконструкции «Марсово поле», вручили памятные награды. Это точная копия медали «За усердие». Во времена правления императора Александра Первого ей отмечали людей, работавших на благо страны и помогавших развитию государства. Затем собравшимся показали фильм, посвященный фестивалю.

Документальный проект «Марсово поле» одними из первых смогут увидеть и зрители телеканала «Экспресс».