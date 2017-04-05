В Лунинском районе нашли угнанный трактор-снегопогрузчик (видео)

Пензенские полицейские раскрыли кражу трактора-снегопогрузчика. Техника пропала из гаража организации по обслуживанию городских дорог в ночное время.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили местонахождение трактора. Он располагался на территории одного из домовладений Лунинского района.

По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний местный житель.

«В ходе допроса подозреваемый показал, что в данной организации он работал около полугода, выполнял различные работы, в том числе, связанные с управлением снегопогрузчика. Ему было известно, что территория данной организации в ночное время не охраняется и знал об особенностях завода данного снегопогрузчика», — сообщил начальник отдела № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».