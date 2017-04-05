В Пензе проходит первенство России по спортивной гимнастике (видео)

«В первый раз соревнования будут проводиться в подобном формате. Раньше это было среди федеральных округов, сейчас — среди субъектов. Области представили своих лучших спортсменов, в этот раз людей больше, думаю, и результаты будут выше», — сказал тренер молодежной сборной команды России Николай Крюков.
На состязания в Пензу приехали атлеты из 40 регионов страны, всего — более 100 человек.
В первые соревновательные дни будут определены победители в командных первенствах, затем юноши и девушки поборются за награды в многоборье. После состоятся финалы в отдельных видах.
Соревнования завершатся 9 апреля, сообщает телеканал «Экспресс».