В Пензе придумают новые способы борьбы с наркоманией (видео)

«Я вижу, по статистике, по результатам, которые мы имеем на сегодняшний день, что спрос не падает на наркотики. Молодежь от 15−25 лет продолжает активно их употреблять, и количество изъятых наркотиков не уменьшается. По итогам первого квартала изъято уже 22 кг», — сообщил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.
Юрий Рузляев призвал представителей совета подумать, какие меры можно предпринять, чтобы сформировать у молодежи стойкую неприязнь к алкоголю и наркотикам. На сегодняшний день старые формы работы не дают должно эффекта и необходимы новые способы борьбы с главным социальным злом. Некоторые возможные средства влияния на мнение подрастающего поколения собравшиеся озвучили уже в ходе встречи, сообщает телеканал «Экспресс».