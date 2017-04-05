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В Пензе придумают новые способы борьбы с наркоманией (видео)

4 апреля в 20:05 380 просмотров
«Полиция — за здоровое поколение». Главной темой обсуждения стали возможные меры противодействия таким негативным явлениям, как алкоголизм и наркомания.

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В Пензенском государственном университете прошло расширенное заседание Общественного совета при региональном управлении МВД. Встречу посвятили стартовавшей в феврале акции «Полиция — за здоровое поколение». Главной темой обсуждения стали возможные меры противодействия таким негативным явлениям, как алкоголизм и наркомания.

«Я вижу, по статистике, по результатам, которые мы имеем на сегодняшний день, что спрос не падает на наркотики. Молодежь от 15−25 лет продолжает активно их употреблять, и количество изъятых наркотиков не уменьшается. По итогам первого квартала изъято уже 22 кг», — сообщил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Юрий Рузляев призвал представителей совета подумать, какие меры можно предпринять, чтобы сформировать у молодежи стойкую неприязнь к алкоголю и наркотикам. На сегодняшний день старые формы работы не дают должно эффекта и необходимы новые способы борьбы с главным социальным злом. Некоторые возможные средства влияния на мнение подрастающего поколения собравшиеся озвучили уже в ходе встречи, сообщает телеканал «Экспресс».

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