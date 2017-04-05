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Пензенская корпорация развития вошла в десятку самых успешных

5 апреля в 14:29 308 просмотров

АО «Корпорация развития Пензенской области» оказалась в десятке самых успешных региональных корпораций развития в сфере информационного продвижения инвестпотенциала.

Рейтинг составило федеральное интернет-издание «Капитал страны» совместно с Центром макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве РФ.

«Экспертами поводилась оценка корпораций по следующим критериям: наличие специализированного инвестиционного портала в регионе, его адаптация на иностранные языки, информационное наполнение официального сайта корпорации развития, в том числе наличие на сайте корпорации и специализированном инвестиционном портале подробной информации об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе и инвестиционных площадках, находящихся на его территории», — пояснили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/5/14013900
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