Пензенская корпорация развития вошла в десятку самых успешных

Рейтинг составило федеральное интернет-издание «Капитал страны» совместно с Центром макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве РФ.

«Экспертами поводилась оценка корпораций по следующим критериям: наличие специализированного инвестиционного портала в регионе, его адаптация на иностранные языки, информационное наполнение официального сайта корпорации развития, в том числе наличие на сайте корпорации и специализированном инвестиционном портале подробной информации об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе и инвестиционных площадках, находящихся на его территории», — пояснили в пресс-центре облправительства.