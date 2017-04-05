Пензенцев просят помочь найти обокравшую пенсионерку женщину
Пензенец хотел подкупить налогового инспектора за миллион
В Лунинском районе нашли угнанный трактор-снегопогрузчик
Кузнечанина обвинили в покупке и хранении наркотиков
Житель Каменского района до смерти избил свою престарелую мать
Вадинский полицейский сломал мужчине четыре ребра
Жителя Каменки подозревают в размещении экстремистских постов в соцсети
Житель Подмосковья привез в Пензу партию наркотиков
В Пензе мошенники «с помощью» иностранцев выманили у таксиста 10 тыс. руб
В Каменке мужчина сварил себе незаконный «рождественский» напиток
все новости

Пензенские полицейские нашли 16 без вести пропавших людей

5 апреля в 14:37 1030 просмотров
«Розыск».

" data-title="Пензенские полицейские нашли 16 без вести пропавших людей — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области прошла профилактическая операция «Розыск».

«В ходе операции сотрудниками полиции установлена судьба 16 лиц, пропавших без вести, а также утративших связь с родственниками. Некоторые из них находились в других регионах, куда уехали на заработки. Также полицейскими было задержано 15 граждан, которые находились в розыске, в том числе — международном за совершение преступлений», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, стало известно, что в Пензе может находиться 22-летний гражданин Узбекистана, обвиняемый с своей стране в мошенничестве.

Несколько месяцев парень жил на территории Октябрьского района Пензы и занимался строительно-отделочными работами.

В результате его удалось задержать и взять под стражу. Теперь молодого человека намерены передать полицейским Узбекистана.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics