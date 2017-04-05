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Появились подробности встречи Белозерцева с главой «Т Плюс»

5 апреля в 14:58 336 просмотров
рабочую встречу с исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером. Стороны обсудили вопросы организации бесперебойного теплоснабжения.

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5 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером. Стороны обсудили вопросы организации бесперебойного теплоснабжения.

Глава региона напомнил о серьезной аварии на сетях, которая произошла в Пензе в начале года.

«Это можно было предупредить, если своевременно предпринять определенные меры. Главное, чтобы в будущем мы не допускали подобных происшествий», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что над устранением прорыва работали специалисты нескольких служб и ведомств.

«Мы действовали вместе, были созданы совместные аварийные бригады, которые работали в круглосуточном режиме. Задача была — как можно быстрее подать тепло в дома жителей», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что необходимо системно заниматься ремонтом инженерных коммуникаций и вкладывать средства в развитие сетевого хозяйства, чтобы предотвратить подобные ситуации, сообщает пресс-центр облправительства.

«У нас есть совместные проблемы, давайте их решать, обеспечивая условия для нормального функционирования всей теплосистемы города, чтобы в домах пензенцев было тепло, чтобы люди были довольны», — призвал руководство компании Иван Белозерцев.

Денис Паслер, в свою очередь, выразил готовность к сотрудничеству.

«Мы планируем существенно увеличить объемы ремонта и реконструкции сетей в этом году и отреагируем на все возникшие вопросы», — сказал он.

По словам Дениса Паслера, на эти цели направят на 200 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Также участники встречи рассмотрели ряд других вопросов, в том числе, касающихся тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, утверждения инвестпрограммы ПАО «Т Плюс», порядка внесения платы за потребленные энергетические ресурсы.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/5/14004779
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