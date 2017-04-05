Появились подробности встречи Белозерцева с главой «Т Плюс»

Глава региона напомнил о серьезной аварии на сетях, которая произошла в Пензе в начале года.
«Это можно было предупредить, если своевременно предпринять определенные меры. Главное, чтобы в будущем мы не допускали подобных происшествий», — отметил Иван Белозерцев.
Он добавил, что над устранением прорыва работали специалисты нескольких служб и ведомств.
«Мы действовали вместе, были созданы совместные аварийные бригады, которые работали в круглосуточном режиме. Задача была — как можно быстрее подать тепло в дома жителей», — сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что необходимо системно заниматься ремонтом инженерных коммуникаций и вкладывать средства в развитие сетевого хозяйства, чтобы предотвратить подобные ситуации, сообщает пресс-центр облправительства.
«У нас есть совместные проблемы, давайте их решать, обеспечивая условия для нормального функционирования всей теплосистемы города, чтобы в домах пензенцев было тепло, чтобы люди были довольны», — призвал руководство компании Иван Белозерцев.
Денис Паслер, в свою очередь, выразил готовность к сотрудничеству.
«Мы планируем существенно увеличить объемы ремонта и реконструкции сетей в этом году и отреагируем на все возникшие вопросы», — сказал он.
По словам Дениса Паслера, на эти цели направят на 200 млн рублей больше, чем в прошлом году.
Также участники встречи рассмотрели ряд других вопросов, в том числе, касающихся тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, утверждения инвестпрограммы ПАО «Т Плюс», порядка внесения платы за потребленные энергетические ресурсы.