Tele2 стала самым выгодным оператором связи по среднему набору мобильных услуг в сегменте частных тарифов. Таковы данные независимого аналитического агентства ComNews Research. Также компания — в лидерах в исследовании стоимости корпоративных тарифов.

Аналитики ComNews Research проанализировали частные и корпоративные тарифы операторов сотовой связи во всех субъектах Российской Федерации в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Tele2 пятый год подряд становится самым выгодным оператором в категории «средняя корзина». Так, стоимость набора мобильных услуг для частных клиентов Tele2 составила 199 рублей, что на 33% ниже среднего значения по стране.

Также оператор — лидер по количеству регионов, в которых компания предлагает самые выгодные цены в рамках «средней» и «дорогой» корзин. Это 54 и 51 субъект Российской Федерации соответственно, что составляет 68% и 61% от общего числа регионов, рассматриваемых в исследовании ComNews Research.

В начале апреля текущего года компания запустила новую федеральную линейку тарифов для частных клиентов с еще более низкими ценами. Предложения оператора включают еще больший объем трафика, а звонки внутри сети не расходуют пакет минут.

В сегменте корпоративных тарифов Tele2 занимает лидирующие позиции в шести из семи исследуемых корзин: «телеметрия» (115 руб.), «стандарт» (230 руб.), «универсал» (230 руб.), SOHO (2 505 руб.), SMB (21 150 руб.) и LE (113 350 руб.). Кроме того, Tele2 признана безоговорочным лидером по количеству регионов, в которых оператор предлагает наибольшее количество выгодных тарифных планов.

В исследовании компания ComNews Research применяет метод расчета стоимости единого набора услуг («корзина»), который использует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Для анализа стоимости корзин мобильных операторов выбирается самый выгодный действующий тариф для каждого уровня потребления — низкого, среднего и высокого. На основании этой методологии были сформированы три корзины потребления — «малая», «средняя» и «дорогая».

Корпоративные тарифы разделяются на семь корзин, которые разнесены по подгруппам: для частного («безлимит», «стандарт», «телеметрия», «универсал», SOHO), среднего (SMB) и крупного бизнеса (LE). Кроме того, агентство ComNews Research впервые рассчитало средний показатель стоимости мобильной связи для корпоративных клиентов — в начале 2017 года он закрепился на уровне 250 руб.

Боле подробную информацию об исследовании можно получить на сайте ComNews.