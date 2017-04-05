« Папа , мама , я — спортивная семья»." data-title="В Сердобске определят самые спортивные семьи в Пензенской области — Пенза-пресс, рунет за день">

8 апреля в городе Сердобске Пензенской области состоится финал регионального фестиваля спортивных семей «Папа, мама, я — спортивная семья».

«Ранее, 1 апреля 2017 года, состоялись зональные этапы фестиваля в четырех муниципальных образованиях Пензенской области: г. Пензе, р. п. Мокшане, с. Малой Сердобе, с. Бессоновка», — сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Более ста семей приняли участие в этом этапе соревновании. Призеры и победители выступят в финале фестиваля.