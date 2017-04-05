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В Сердобске определят самые спортивные семьи в Пензенской области

5 апреля в 15:11 232 просмотра
«Папа, мама, я — спортивная семья».

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8 апреля в городе Сердобске Пензенской области состоится финал регионального фестиваля спортивных семей «Папа, мама, я — спортивная семья».

«Ранее, 1 апреля 2017 года, состоялись зональные этапы фестиваля в четырех муниципальных образованиях Пензенской области: г. Пензе, р. п. Мокшане, с. Малой Сердобе, с. Бессоновка», — сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Более ста семей приняли участие в этом этапе соревновании. Призеры и победители выступят в финале фестиваля.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/news/2017/04/5/12004700
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