В ходе проверки специалисты выявили в Колышлейском и Сердобском районах свалки на территории погостов.
«Администрациям районов рекомендовано устранить выявленные нарушения», — сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.
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В двух районах Пензенской области кладбища завалили мусором
5 апреля в 15:34 342 просмотра
В Пензенской области проверили благоустройство территории кладбищ.
В ходе проверки специалисты выявили в Колышлейском и Сердобском районах свалки на территории погостов.
«Администрациям районов рекомендовано устранить выявленные нарушения», — сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.