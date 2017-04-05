64 пензенских водителя проигнорировали пешеходов на зебре
Закрутили гайки. В Пензе животных оставили без лекарств
Пензенцам предлагают рассказать о проблемах по телефону
Пензенцев предупредили об опасности шашлыков
Пензенцев приглашают на разговор «по душам»
В Пензе будут искать водителей с непристегнутыми ремнями
В Арбеково построят парк с каскадными прудами
Маршрутка № 89 промчалась на «красный» на ул. Калинина. Видео
Появилось видео с водителями, объезжающими пробку по обочине в Бессоновке
«Пенза-Пресс» подарит билеты на спектакль «Театра на обочине»
все новости

В двух районах Пензенской области кладбища завалили мусором

5 апреля в 15:34 342 просмотра

В Пензенской области проверили благоустройство территории кладбищ.

В ходе проверки специалисты выявили в Колышлейском и Сердобском районах свалки на территории погостов.

«Администрациям районов рекомендовано устранить выявленные нарушения», — сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.

Фотография: http://uprgkh.pnzreg.ru/files/zhkh_pnzreg_ru/7/4mus.jpg
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics