Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на данные опроса «Левада-Центра».
17% респондентов не одобряют работу главы государства.
Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева положительно оценили 42% опрошенных, деятельность Госдумы — 38%.
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82% жителей России одобряют работу Путина на посту президента — опрос
5 апреля в 15:42 224 просмотра
82% россиян положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента.
Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на данные опроса «Левада-Центра».
17% респондентов не одобряют работу главы государства.
Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева положительно оценили 42% опрошенных, деятельность Госдумы — 38%.