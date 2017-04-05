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82% жителей России одобряют работу Путина на посту президента — опрос

5 апреля в 15:42 224 просмотра

82% россиян положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента.

Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на данные опроса «Левада-Центра».

17% респондентов не одобряют работу главы государства.

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева положительно оценили 42% опрошенных, деятельность Госдумы — 38%.

Фотография: http://kremlin.ru/events/president/news/54079
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