5 апреля в 15:42

82% россиян положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента.

Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на данные опроса «Левада-Центра».

17% респондентов не одобряют работу главы государства.

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева положительно оценили 42% опрошенных, деятельность Госдумы — 38%.