Саратовским детям сделали 8 уникальных операций на сердце

В Саратовской области сделали восемь уникальных операций — эндоваскулярных коррекций дефектов сердечных перегородок.

Об этом сообщает портал «СарБК».

«Операции консультировались известным европейским эндоваскулярным хирургом Павлом Гаворой. Все они прошли успешно, некоторые пациенты уже выписаны. После лечения пороков с использованием малоинвазивных методик реабилитационный период практически не требуется. Уникальный проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Детские сердца», с которым кардиодиспансер успешно сотрудничает несколько лет», — сообщили в саратовском областном клиническом кардиологическом диспансере.

Операции проводились в рамках проекта «Большая помощь маленьким сердцам», который реализуется по инициативе врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева.