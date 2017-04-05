В Бразилии ищут 24-летнего охотника на пришельцев
82% жителей России одобряют работу Путина на посту президента — опрос
В Москве старушка оставила на мосту футляр с автоматом Калашникова
Организаторы «Евровидения» заявили о переносе конкурса в Берлин
Ученые создали вечные нанопломбы
Набиуллина: В 2017 году рост экономики составит 1,5%
Бизнес-омбудсмен предложил переписать статью о мошенничестве
Специалистам подведомственных структур не разрешат принимать подарки
Россиянам могут запретить регистрацию в соцсетях без паспорта
В Disney рассказали, почему у героев не хватает пальцев на руках
все новости

Саратовским детям сделали 8 уникальных операций на сердце

5 апреля в 15:40 182 просмотра

В Саратовской области сделали восемь уникальных операций — эндоваскулярных коррекций дефектов сердечных перегородок.

Об этом сообщает портал «СарБК».

«Операции консультировались известным европейским эндоваскулярным хирургом Павлом Гаворой. Все они прошли успешно, некоторые пациенты уже выписаны. После лечения пороков с использованием малоинвазивных методик реабилитационный период практически не требуется. Уникальный проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Детские сердца», с которым кардиодиспансер успешно сотрудничает несколько лет», — сообщили в саратовском областном клиническом кардиологическом диспансере.

Операции проводились в рамках проекта «Большая помощь маленьким сердцам», который реализуется по инициативе врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics