Пензенцев предупредили об опасности шашлыков

Пензенцев в преддверии весенних праздников предупреждают об опасности: при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса или сала есть вероятность заражения трихинеллезом.

«Трихинеллез — тяжелое паразитарное заболевание человека и животных, возбудителями которого являются трихинеллы — мелкие живородящие черви 1−4 мм, паразитирующие более чем у 100 видов млекопитающих, а также и у птиц», — пояснили в пресс-службе управления.

В России подтверждены случаи заболеваний в Красноярском, Забайкальском, Хабаровском краях, республиках Башкирия, Бурятия, Хакасия, Амурской, Тульской, Курской и Иркутской областях, Еврейской автономной области.

Специалисты управления предупреждают: покупка мяса в несанкционированных местах торговли может быть чревата опасными последствиями, поэтому его следует покупать только в магазинах и на организованных рынках.