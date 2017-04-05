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Пензенцев предупредили об опасности шашлыков

5 апреля в 16:34 526 просмотров

Пензенцев в преддверии весенних праздников предупреждают об опасности: при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса или сала есть вероятность заражения трихинеллезом.

«Трихинеллез — тяжелое паразитарное заболевание человека и животных, возбудителями которого являются трихинеллы — мелкие живородящие черви 1−4 мм, паразитирующие более чем у 100 видов млекопитающих, а также и у птиц», — пояснили в пресс-службе управления.

В России подтверждены случаи заболеваний в Красноярском, Забайкальском, Хабаровском краях, республиках Башкирия, Бурятия, Хакасия, Амурской, Тульской, Курской и Иркутской областях, Еврейской автономной области.

Специалисты управления предупреждают: покупка мяса в несанкционированных местах торговли может быть чревата опасными последствиями, поэтому его следует покупать только в магазинах и на организованных рынках.

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