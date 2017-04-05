Закрутили гайки. В Пензе животных оставили без лекарств

«Как известно, антибиотики без рецепта не продают. Все отлично, вот только, приняв такое решение, не предусмотрели такой факт: как быть с тем, что животным часто назначают человеческие препараты, аналогов которым в ветеринарии нет или они стоят на порядок выше человеческих? Речь идет, в том числе, и об антибиотиках. Животные тоже часто болеют и ситуации бывают крайне сложные. Как быть в таком случае?» — написала горожанка в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Девушка рассказала, что лично столкнулась с этой проблемой, когда ее животным потребовалось купить цефтриаксон и линкомицин.

«Оба эти препарата я не могу купить в аптеке — их не продают без рецепта. Ветеринар говорит, что именно они доказали свою эффективность и замена антибиотика не всегда может быть результативной. Рецепта у меня нет и не может быть, так как в ветеринарии они не предусмотрены. Что делать в таком случае? Мы вновь откатываемся в каменный век, так как одни в таком случае будут думать, как достать лекарство подпольно, а другие вообще откажутся от лечения животных», — спрашивает она.

ИА «Пенза-Пресс» связалось с волонтерами, которые занимаются проблемой бездомных животных, и они подтвердили, что такая проблема существует.

Заместитель начальника областного управления ветеринарии Александр Котин предлагает следующий выход из ситуации: закупать нужные препараты в ветеринарные аптеки или предлагать аналоги, которые предназначены специально для животных.

Однако в ветеринарной аптеке при городской станции по борьбе с болезнями животных корреспондентам информагентства сообщили, что «человеческих» антибиотиков у них в продаже нет и заказать их нельзя.

Ситуация сложилась патовая: ветеринарные аптеки не закупают «общечеловеческие» антибиотики, аналоги не всегда эффективны, да и цены на них кусаются, а в обычной аптеке их без рецепта не продают. Получается, контроль за продажей лекарств ужесточили, а вот последствия просчитать забыли, и теперь владельцам четвероногих придется поломать голову и потратить больше сил, а возможно, и денег, чтобы вылечить питомца.

Напомним, контроль за продажей лекарственных препаратов в России ужесточили в начале 2017 года, национальный план действий по борьбе с устойчивостью к антимикробным препаратам разрабатывался Минздравом РФ. По данным газеты «Аргументы и факты», теперь только 30% лекарственных препаратов можно приобрести без рецепта. Нарушителей ждут крупные штрафы.