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Пензенцев просят помочь найти Андрея Кочетова

5 апреля в 17:07 576 просмотров

Пензенцев просят помочь в поисках Андрея Кочетова 1967 года рождения.

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

«Ушел 3 апреля на работу, на работе не появился. Пропал в районе Заводского — Севера», — написали горожане.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live
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