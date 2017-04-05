Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».
«Ушел 3 апреля на работу, на работе не появился. Пропал в районе Заводского — Севера», — написали горожане.
|
|
Пензенцев просят помочь найти Андрея Кочетова
5 апреля в 17:07 576 просмотров
Пензенцев просят помочь в поисках Андрея Кочетова 1967 года рождения.
Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».
«Ушел 3 апреля на работу, на работе не появился. Пропал в районе Заводского — Севера», — написали горожане.