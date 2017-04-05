Пензенцев просят помочь найти Андрея Кочетова

Пензенцев просят помочь в поисках Андрея Кочетова 1967 года рождения.

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

«Ушел 3 апреля на работу, на работе не появился. Пропал в районе Заводского — Севера», — написали горожане.