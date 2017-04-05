Пензенцам предлагают рассказать о проблемах по телефону

Как сообщили в пресс-службе регионального минзрава, пензенцы, попавшие в кризисную ситуации, могут позвонить по номеру: 54−57−77.
«Профессиональную помощь квалифицированных специалистов анонимно могут получить взрослые и дети, столкнувшиеся с жизненными проблемами», — отметили в ведомстве.
Специалисты смогут помочь, если:
— возникли депрессивные проявления, которые сопровождаются мыслями о нежелании жить;
— вы чувствуете, что тревоги, сомнения и душевная боль стали последнее время частыми гостями в вашей жизни;
— трудности кажутся вам непреодолимыми, и вы переживаете беспомощность и отчаяние;
— в вашей жизни произошло то, что нельзя изменить, и вы не знаете, как принять это;
— вир кажется враждебным, а люди — не понимающими и отвергающими вас;
— отношения с людьми приносят вам только разочарование и боль;
— жизнь кажется вам лишенной смысла;
— конфликты и неудачи повторяются, Вы не знаете, как выбраться из «заколдованного круга».