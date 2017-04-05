Пензенцам предлагают рассказать о проблемах по телефону

В Пензенской области на базе областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова круглосуточно работает телефон доверия.

Как сообщили в пресс-службе регионального минзрава, пензенцы, попавшие в кризисную ситуации, могут позвонить по номеру: 54−57−77.

«Профессиональную помощь квалифицированных специалистов анонимно могут получить взрослые и дети, столкнувшиеся с жизненными проблемами», — отметили в ведомстве.

Специалисты смогут помочь, если:

— возникли депрессивные проявления, которые сопровождаются мыслями о нежелании жить;



— вы чувствуете, что тревоги, сомнения и душевная боль стали последнее время частыми гостями в вашей жизни;

— трудности кажутся вам непреодолимыми, и вы переживаете беспомощность и отчаяние;

— в вашей жизни произошло то, что нельзя изменить, и вы не знаете, как принять это;

— вир кажется враждебным, а люди — не понимающими и отвергающими вас;

— отношения с людьми приносят вам только разочарование и боль;

— жизнь кажется вам лишенной смысла;

— конфликты и неудачи повторяются, Вы не знаете, как выбраться из «заколдованного круга».