ЦБ РФ понизил официальный курс доллара

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,5553 до 55,8940 руб., курс евро — с 60,2427 руб. до 59,6948 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 57,6044 руб.