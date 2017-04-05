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ЦБ РФ понизил официальный курс доллара

5 апреля в 17:40 192 просмотра

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,5553 до 55,8940 руб., курс евро — с 60,2427 руб. до 59,6948 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 57,6044 руб.

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