82% жителей России одобряют работу Путина на посту президента — опрос
Саратовским детям сделали 8 уникальных операций на сердце
В Москве старушка оставила на мосту футляр с автоматом Калашникова
Организаторы «Евровидения» заявили о переносе конкурса в Берлин
Ученые создали вечные нанопломбы
Набиуллина: В 2017 году рост экономики составит 1,5%
Бизнес-омбудсмен предложил переписать статью о мошенничестве
Специалистам подведомственных структур не разрешат принимать подарки
Россиянам могут запретить регистрацию в соцсетях без паспорта
В Disney рассказали, почему у героев не хватает пальцев на руках
все новости

В Бразилии ищут 24-летнего охотника на пришельцев

5 апреля в 17:28 168 просмотров
, занимавшегося поиском контактов с представителями внеземных цивилизаций.

" data-title="В Бразилии ищут 24-летнего охотника на пришельцев — Пенза-пресс, рунет за день">

Полиция Бразилии разыскивает 24-летнего студента, занимавшегося поиском контактов с представителями внеземных цивилизаций.

Как сообщают «Вести», ссылаясь на Mirror, парень бесследно исчез, стены его комнаты были исписаны до потолка странными символами. В помещении практически отсутствовала мебель, а в центре стояла статуя Джордано Бруно, которую бразилец купил за 2,5 тысячи долларов незадолго до исчезновения. Также было найдено 14 тетрадей с загадочными символами.

Родители парня рассказали, что он был поклонником Джордано Бруно — итальянского философа XVI века, впервые выдвинувшего предположение о существовании жизни за пределами планеты. Студент просил мать и отца профинансировать его исследовательский проект, но отказывался рассказать о его деталях.

Полиция Риу-Бранку ведет поиски охотника на инопланетян.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics