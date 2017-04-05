В Бразилии ищут 24-летнего охотника на пришельцев

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Как сообщают «Вести», ссылаясь на Mirror, парень бесследно исчез, стены его комнаты были исписаны до потолка странными символами. В помещении практически отсутствовала мебель, а в центре стояла статуя Джордано Бруно, которую бразилец купил за 2,5 тысячи долларов незадолго до исчезновения. Также было найдено 14 тетрадей с загадочными символами.

Родители парня рассказали, что он был поклонником Джордано Бруно — итальянского философа XVI века, впервые выдвинувшего предположение о существовании жизни за пределами планеты. Студент просил мать и отца профинансировать его исследовательский проект, но отказывался рассказать о его деталях.

Полиция Риу-Бранку ведет поиски охотника на инопланетян.