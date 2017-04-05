В поддержку Спасского кафедрального собора дадут концерт

Как сообщает пресс-центр облправительства, мероприятие состоится 19 апреля в ККЗ «Пенза». Начало — в 19.00.
В концертную программу войдут композиции из нового винилового альбома ансамбля — «Импортозамещение». Для зрителей прозвучат произведения А. Цыганкова, А. Пьяццоллы,
В концерте примут участие призер всероссийского конкурса эстрадных исполнителей Анатолий Николаев, лауреат всероссийского конкурса им. Л. Руслановой Татьяна Стаильская и другие.
Средства от концерта пойдут на строительство Спасского кафедрального собора.