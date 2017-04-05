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В поддержку Спасского кафедрального собора дадут концерт

5 апреля в 17:48 204 просмотра
«Старгород» поддержит строительство Спасского кафедрального собора благотворительным концертом (6+).

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Пензенский ансамбль «Старгород» поддержит строительство Спасского кафедрального собора благотворительным концертом (6+).

Как сообщает пресс-центр облправительства, мероприятие состоится 19 апреля в ККЗ «Пенза». Начало — в 19.00.

В концертную программу войдут композиции из нового винилового альбома ансамбля — «Импортозамещение». Для зрителей прозвучат произведения А. Цыганкова, А. Пьяццоллы, И. С. Баха, М. Таривердиева, музыка из кинофильмов отечественного и зарубежного производства, эстрадные, джазовые мелодии, обработки народных мелодий, отметили в пресс-службе мэрии.

В концерте примут участие призер всероссийского конкурса эстрадных исполнителей Анатолий Николаев, лауреат всероссийского конкурса им. Л. Руслановой Татьяна Стаильская и другие.

Средства от концерта пойдут на строительство Спасского кафедрального собора.

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