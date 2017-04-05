« Старгород» поддержит строительство Спасского кафедрального собора благотворительным концертом ( 6+)." data-title="В поддержку Спасского кафедрального собора дадут концерт — Пенза-пресс, рунет за день">

Как сообщает пресс-центр облправительства, мероприятие состоится 19 апреля в ККЗ «Пенза». Начало — в 19.00.

В концертную программу войдут композиции из нового винилового альбома ансамбля — «Импортозамещение». Для зрителей прозвучат произведения А. Цыганкова, А. Пьяццоллы, И. С. Баха , М. Таривердиева, музыка из кинофильмов отечественного и зарубежного производства, эстрадные, джазовые мелодии, обработки народных мелодий, отметили в пресс-службе мэрии.

В концерте примут участие призер всероссийского конкурса эстрадных исполнителей Анатолий Николаев, лауреат всероссийского конкурса им. Л. Руслановой Татьяна Стаильская и другие.

Средства от концерта пойдут на строительство Спасского кафедрального собора.