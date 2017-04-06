Пензенские охотники готовятся к открытию сезона (видео)

На этой неделе в Пензенской области стартует весенний сезон охоты. Он продлится с 8 по 17 апреля. Охотиться разрешено на пернатую дичь.

До открытия весеннего сезона охоты остаются считанные дни. Пензенские любители побить дичь готовят ружья. По закону, на птиц разрешено охотится только из гладкоствольного оружия. В магазинах их выбор огромен. Минимальная цена — пять тысяч рублей, а есть и свыше 120 тысяч. Опытные стрелки советуют ружья средней ценовой категории, сообщает телеканал «Экспресс».

Охота разрешена на водоплавающую и боровую дичь — это гуси, утки, тетерева и вальдшнепы. Кстати, что касается уток, то отстреливать можно только селезней.

«По окрасу самку и самца легко различить. Самец имеет выраженную яркую зеленую окраску головы, поэтому определить его можно даже на дальнем расстоянии», — пояснил заместитель председателя Пензенского регионального союза охотников и рыболовов Владимир Кузин.

Охоту на птиц ведут практически по всей области. Вальдшнепы обычно водятся в лесах, гуси — в полях и у водоемов, селезни — на болотах и реках. Одно из мест, где пернатой дичи в изобилии, находится в Лунинском районе.

Существуют специальные правила весенней охоты. Так, например, с собой запрещено брать собак охотничьих пород и ловчих птиц.

Однако правилами часто пренебрегают. Многие не дожидаются открытия сезона. С начала 2017 года выявлено уже около 70 нарушений. Один из последних случаев произошел на этой неделе в Белинском районе.

«Охотник не имел никаких разрешительных документов. Кроме того, он охотился на пернатую дичь уже после закрытия. Наши сотрудники это пресекли, составили протокол», — рассказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

За нарушения можно лишиться права охоты на срок до года. В весенний сезон инспекторы охотнадзора будут патрулировать охотничьи угодья в усиленном режиме.