В Пензе за участие в субботнике подарят лотерейные билеты (видео)

«Все это будет сопровождаться музыкальной поддержкой. Всем, кто пришел, выдается лотерейный билет, а в конце мероприятия мы устроим розыгрыш. В прошлом году призами были билеты на роллердром», — рассказал начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.
В ближайшее время в городской администрации определят места, которые особо нуждаются в наведении порядка. О времени проведения субботника горожанам сообщат заранее. Пензенцев, присоединившихся к акции, обеспечат необходимым уборочным инвентарем. Лопат и граблей хватить на всех, равно как и призов, которые пообещали добровольцам, сообщает телеканал «Экспресс».