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В Пензе за участие в субботнике подарят лотерейные билеты (видео)

5 апреля в 20:05 374 просмотра
, а пряником решили стимулировать пензенцев на уборку дворовых территорий. В благодарность за труд на пользу города жителям предложат лотерейные билеты, которые дадут право принять участие в розыгрыше призов.

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Не кнутом, а пряником решили стимулировать пензенцев на уборку дворовых территорий. В благодарность за труд на пользу города жителям предложат лотерейные билеты, которые дадут право принять участие в розыгрыше призов.

«Все это будет сопровождаться музыкальной поддержкой. Всем, кто пришел, выдается лотерейный билет, а в конце мероприятия мы устроим розыгрыш. В прошлом году призами были билеты на роллердром», — рассказал начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

В ближайшее время в городской администрации определят места, которые особо нуждаются в наведении порядка. О времени проведения субботника горожанам сообщат заранее. Пензенцев, присоединившихся к акции, обеспечат необходимым уборочным инвентарем. Лопат и граблей хватить на всех, равно как и призов, которые пообещали добровольцам, сообщает телеканал «Экспресс».

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