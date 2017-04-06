В Пензе прошел день допризывника (видео)

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1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. По данным военного комиссариата Пензенской области, желающих служить в армии с каждым годом становится все больше. Для тех, кто только только собирается пополнить ряды вооруженных сил, в Пензе прошел день допризывной молодежи.

Десятиклассники пензенских школ и второкурсники колледжей на день окунулись в атмосферу армейской жизни. Им предстоит служить уже в следующем году, сообщает телеканал «Экспресс».

«Я уверен, что сегодня каждый из вас готов защищать Родину, но мне хотелось, чтобы мы защищали ее с оружием в руках, но не в битвах», — сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

День допризывника начался с торжественного построения на площади перед Домом молодежи. Государственный гимн, приветствие руководителей ветеранских организаций, выступление военного оркестра. Самое интересное — выставка оружия и военной техники.

Вместе с легендарным автоматом Калашникова демонстрируется и оружие спецподразделений: пулемет «Кедр» и пистолет Ярыгина. Рядом — настоящие военные реликвии.

«Очень люблю оружие, интересуюсь советским времен ВОВ. С ППШ всю войну прошли наши солдаты, он довольно хороший», — рассказал Денис Пронин.

На выставке была представлена современная военная форма, армейский набор для личной гигиены, сухой паек. Правда, теперь это название достаточно условно. При желании консервы можно разогреть. Для этого используется средство «Сухое топливо» и водоветроустойчивые спички.

«Молодежь сейчас с удовольствием идет в армию. По данным военного комиссариата, если года два-три назад с этим было очень сложно, то сейчас они готовы служить в армии, отказников становится все меньше и меньше», — отметил председатель Пензенского регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

После военной выставки ребят ждали в актовом зале Дома молодежи. Здесь школьникам и студентам рассказали об особенностях военной службы и предоставили возможность пообщаться с ветеранами различных воин.