Мэр Кузнецка поделился жизненной мудростью со старшеклассниками (видео)

, на которых мэр и школьники беседуют о профориентации и выборе дальнейшего жизненного пути. Первое внеурочное занятие прошло в гимназии № 1 города Кузнецка Пензенской области." data-title="Мэр Кузнецка поделился жизненной мудростью со старшеклассниками — Пенза-пресс, рунет за день">

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский стал наставником старшеклассников. Речь идет о тематических встречах, на которых мэр и школьники беседуют о профориентации и выборе дальнейшего жизненного пути. Первое внеурочное занятие прошло в гимназии № 1 города Кузнецка Пензенской области.

Кем быть? Каким быть? Куда пойти учиться после школы? На эти и другие вопросы, связанные с выбором жизненного пути, у каждого кузнецкого старшеклассника, уверен Сергей Златогорский, уже должен быть ответ.

Мэр Кузнецка в прошлом — военный. Он рассказал старшеклассникам, как в свои школьные годы готовился к поступлению в Пензенское артиллерийское училище, сообщает телеканал «Экспресс».

«Я бегал каждое утро на зарядку километра три-четыре с гантелями. А в выходной я бегал с вещмешком с песком. Мне этого хватило, чтобы нормально поступить в училище, выдержать эти нагрузки», — рассказал Сергей Златогорский.

Большая часть урока профориентации была основана на знании реалий современной жизни, опыте прожитых лет и советах главы администрации молодому поколению.

«Надо стремиться самому что-то познавать, идти вперед. Любые навыки, которые ты сам наработаешь, полезны в жизни и обязательно будут востребованы. Надо к чему-то себя прилагать, потому что в любом деле важно стать профессионалом. Сейчас очень высокая конкуренция», — сказал мэр.

Глава администрации призвал юношей и девушек ценить время. Тот багаж, который удастся наработать в юности, во многом и определяет жизненный путь человека.

Сергей Златогорский также рассказал ребятам об известных кузнечанах, которые своим умом и трудом добились успехов в жизни.

В завершении встречи мэр ответил на вопросы старшеклассников гимназии № 1. До окончания учебного года Сергей Златогорский проведет подобные уроки профориентации во всех учебных заведениях города.