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Андрей Лузгин: Немецкие коллеги изучат пензенские разработки в области биомедицины

6 апреля в 11:00 228 просмотров
, где прошли переговоры с руководством одной из крупнейших в мире биомедицинских компаний. Об итогах поездки и о том, чем Пензенская область привлекательна для зарубежных инвесторов, рассказал заместитель председателя правительства региона Андрей Лузгин.

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В конце марта пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым посетила Гамбург, где прошли переговоры с руководством одной из крупнейших в мире биомедицинских компаний. Об итогах поездки и о том, чем Пензенская область привлекательна для зарубежных инвесторов, рассказал заместитель председателя правительства региона Андрей Лузгин.

— Почему для рабочей поездки был выбран именно Гамбург?

— Прежде всего, потому что там располагается офис компании «Waldemar Link». Как вы уже знаете, во время визита в Пекин [в ноябре 2016 года] губернатор Иван Белозерцев провел встречу с ее руководством. Тогда была достигнута договоренность, что мы посетим Германию, ознакомимся с работой предприятия и будем продолжать диалог на тему локализации их производства в Пензенской области. По итогам поездки в Гамбург у нас появилась уверенность, что компания в этой локализации заинтересована.

Безусловно, наших партнеров привлекает биомедицинский кластер Пензенской области. Для них важны не только условия ведения бизнеса или какие-то налоговые преференции. Им важна также медицинская сторона вопроса: возможность осуществлять исследования и регистрировать изделия. Плюс есть интерес к производственной базе, которая создана в технопарке «Рамеев», и к тому кадровому потенциалу, который у нас есть. Начинать производство с нуля, обучать людей специфике работы с медицинскими изделиями — это, наверное, для иностранной компании [которая выходит на российский рынок] - самое сложное. У нас есть ресурсы, в том числе и научные, сервисные компании, которые могут оказать помощь в регистрации медицинских изделий, именно поэтому Пензенская область так привлекательна для предприятий, создающих биомедицинские изделия.

— «Waldemar Link» сотрудничает с другими российскими регионами? Мы можем оценить эффект от их работы там?

— Производство у них расположено всего в двух странах — в Германии и Китае. Пензенская область будет первым и единственным регионом в России, где у компании появится производственная площадка, если ее собственники примут такое решение.

— Что нам даст в перспективе это сотрудничество?

— Это и рабочие места, и налоговые отчисления в бюджет. Кроме того, когда в регион приходит компания с более высоким уровнем развития технологий (а культура производства в Германии выдающаяся), то она оказывает влияние на других участников рынка — происходит обмен информацией, взаимная ротация сотрудников на предприятиях и так далее. Кроме того, сегодня 98% эндопротезов импортируется, доля российских изделий в этом сегменте минимальна, и нам важно, чтобы она росла.



— То есть речь идет о создании совместного предприятия?

— Компании пока ведут переговоры, но правительство Пензенской области будет поддерживать этот проект независимо от того, о чем договорятся инвесторы. Мы поддержим как стопроцентное участие немецкой стороны, так и появление в проекте российских компаний, прежде всего, тех, которые входят в наш биомедицинский кластер. Как бы это странно не звучало, для немецкой стороны создание совместного предприятия — это наиболее привлекательный способ выхода на российский рынок.

— Потому что меньше риска?

— Да, все-таки многие процедурные моменты сильно отличаются, культура развития бизнеса другая, и на определенном этапе для иностранных компаний наименее рискованный способ выхода на рынок — это наличие российского партнера.

— А почему немецких коллег так интересует выход на российский рынок? Так компания сможет удешевить производство?

— Речь не идет именно об удешевлении производства. «Waldemar Link» производит в Германии около миллиона протезов и масштаб их производства несопоставим с тем, что мы будем иметь в России, где ежегодно имплантируется около 100 тысяч эндопротезов.

Тем не менее, компания рассчитывает на то, что локализация позволит им нарастить свои продажи в России, эффективнее конкурировать с американскими и английскими компаниями. У нас взаимный интерес.

— В какие сроки будет реализован проект?

— Мы сошлись во мнении, что локализация производства должна идти постепенно. На первом этапе это, возможно, будет поставка почти готовых изделий, которые здесь будут дорабатывать — наносить полиэтилен или керамику.

Со стороны немецкой компании сформирована проектная группа, которая будет заниматься вопросом локализации. С нашей стороны участие в проекте принимает [управляющий ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж"] Сергей Евдокимов. Научную сторону вопроса будет обеспечивать [директор медицинского института Пензенского государственного университета] Александр Митрошин. Немецких коллег заинтересовали разработки, которые ведутся на базе нашего биомедицинского кластера, в частности, на основе эндокарбона — это разновидность карбона, имеющая крайне низкую биологическую активность и высокую износостойкость, даже выше чем у титана или нержавеющей стали, которые традиционно применяются в производстве протезов. Для немцев это новый материал, они рассматривают возможность совместных исследований в этом направлении и использования материала в дальнейшем.

Мы пригласили представителей компании во второй половине мая посетить Пензенскую область и поработать на площадке технопарка «Рамеев», посмотреть, как может быть организовано производство, соотнести их требования к инфраструктуре, технике безопасности с тем, что есть у нас, поскольку стандарты несколько различаются между странами. Мы рассчитываем, что в течение года сможем запустить первый этап производства, хотя сроки в сфере инвестиций всегда очень относительны.

— Какую сумму планируют вложить партнеры из Германии в производство на территории Пензенской области?

— Пока не будут определены технологические процессы, которые необходимо локализовать на территории региона, сумму назвать сложно. Но в любом случае, речь идет о нескольких десятках миллионов евро.

В минувший понедельник я также встречался с представителями компании ORS, которая занимается изготовлением внешних протезов. Там тоже выразили заинтересованность в локализации производства в России. Свой проект они оценивают в 6−8 миллионов евро.



— Чем так привлекателен пензенский биомедицинский кластер для иностранных инвесторов, понятно. Но как внедрять практику создания совместных предприятий в других отраслях. Чем мы можем заинтересовать коллег из-за рубежа?

— Мы можем и должны развивать совместные предприятия. Но, на мой взгляд, кроме активной позиции властей региона, должна быть еще и активная позиция предпринимательского сообщества. В свою очередь, мы готовы продвигать продукцию наших предприятий. На встрече с генеральным консулом РФ в Гамбурге Иваном Хотулевым и торговым представителем РФ в Германии Юрием Стеценко мы обсуждали успешные примеры экспорта продукции пензенских предприятий в Германию. Рынок там действительно открытый и конкурентный.

— Что туда экспортируется?

— Один из крупнейших торговых партнеров — это фанерный завод «Власть труда», который экспортирует несколько видов фанеры. У нас есть успешный опыт участия компании «СтанкоМашСтрой» на немецких выставках. Было продано два станка: то, что российское металлообрабатывающее оборудование поставляется в Германию, которая считается технологическим лидером, само по себе факт значимый. Это значит, что компания нашла свою нишу.

— В рамках рабочего визита в Германию пензенская делегация ознакомилась с работой мусороперерабатывающего завода. Какие технологии мы можем перенять у немцев в этом направлении?

— Сфера, связанная с обращением ТБО, в Пензенской области и в России в целом является проблемной. Мы сильно отстаем от Европы по развитию технологий, используемых в переработке мусора. Если в России производится, в основном, сортировка и захоронение, то в Германии — это практически полная переработка мусора. На выходе получается абсолютно безвредный компост, который можно частично использовать для несельскохозяйственного производства, RDF-топливо или биогаз, который сжигают и получают электроэнергию. Влияние на экологию — минимальное.

— Идея создания завода по переработке ТБО обсуждается давно, но инвестора до сих пор не нашли.

— Тем не менее, мы рассчитываем, что завод будет построен с привлечением инвестиций. Вопрос их окупаемости находится в стадии проработки. Мы хотим, чтобы на выходе у этого завода было как можно больше готовой «продукции», которую можно будет продавать и получать дополнительную выручку. Сейчас рассматривается вопрос о возможном использовании RDF-гранул на цементных заводах. Кроме того, все, что выбрасывается, — пластик, металл, полиэтилен — на самом деле, достаточно ценное сырье, которое тоже может быть реализовано.



— Инвестор тоже будет из Германии?

— «Bio Energy Holding» готов выступить в качестве инвестора и привлечь немецкого подрядчика для строительства завода. Но на данном этапе нашим коллегам важнее определить структуру мусора — от нее, в свою очередь, будет зависеть технология переработки. И другой важный вопрос: можно ли будет перерабатывать мусор, захороненный на полигоне — не будет ли он взрывоопасным из-за образования метана. Хотя понятно, что чем ближе завод будет находиться к полигону, тем меньше будет затрат. У проекта пока есть переменные, и задача рабочей группы, которая будет создана, и немецких партнеров, которые к нам приедут, — все эти переменные согласовать между собой и выдать экономически приемлемый проект.

— Спасибо за беседу.

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