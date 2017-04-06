В Пензе казна пополнилась за счет продажи земли под ТЦ

Доходы Пензы значительно выросли за первый квартал 2017 года. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина на совещании в мэрии.

По ее словам, за первый квартал в казну поступило 2,296 млрд рублей, что на 98,5 млн (4,5%) больше, чем планировалось.

«Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 1,086 млрд рублей или 110,0% от плана. В бюджет города поступило на 98,8 млн рублей больше плановых назначений», — отмечает пресс-служба горадминистрации.

Так, налоговых доходов поступило 751,8 млн рублей, что больше плана на 77,4 млн (в основном, за счет налогов на доходы физлиц и земельного налога), а неналоговых — 335 млн (больше предполагаемых значений на 21,4 млн).

Отвечая на вопрос мэра Виктора Кувайцева о причине роста доходов, Ольга Завьялкина пояснила, что план по неналоговым доходам перевыполнен в основном за счет поступлений доходов от продажи земельных участков. Например, в марте бюджет города пополнился на 151 млн рублей от продажи земель под торговыми центрами «Декатлон», «Коллаж» и «Леруа Мерлен».

«Снижение цены земельных участков с размера кадастровой стоимости до десятикратного размера ставки земельного налога привлекло инвесторов и позволило заключить крупные сделки на приобретение земельных участков», — ответила Ольга Завьялкина.

Напомним, решение о снижении выкупной цены неразграниченных и находящихся в государственной собственности земельных участков, на которых находятся объекты недвижимого имущества, в начале года принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Участок по льготной цене можно приобрести до 1 мая. О том, что для этого необходимо, специалисты рассказали на онлайн-брифинге в «Пенза-Пресс».