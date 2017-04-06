Самых чистоплотных пензенцев поощрят премией в 100 тыс. руб

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В Пензе мэр города Виктора Кувайцева провел совещание по благоустройству. Участники встречи рассмотрели задачи, которые надо решить в рамках «санитарной пятницы» 7 апреля и на субботнике 8 апреля.

По словам мэра, победители месячника по благоустройству получат премии.

«Отличившиеся на месячнике по благоустройству получат премии. Район занявший первое место по итогам месячника по благоустройству получит премию в размере — 100 тыс. руб., за 2-е место — 75 тыс. руб., за 3-е — 50 тыс. рублей», — сказа глава администрации города.

Виктор Кувайцев также сообщил, что пензенцы предложили территорию у монумента Славы на проспекте Победы со стороны улицы Карпинского сделать тематическим и назвать «Сквер Бессмертного полка», отметили в мэрии.