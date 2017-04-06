В Пензенской области «Ростелеком» обновил автопарк

Преимущество данной модели — пятиместная кабина и грузовой отсек для размещения специального и вспомогательного оборудования. Новую автомобильную технику получили семь производственных подразделений филиала. Самое большое количество — 10 машин — направлено в городской центр эксплуатации телекоммуникаций и МЦТЭТ «Центральный», остальные задействованы в районах области: три автомобиля используются в Каменском, четыре — в Кузнецком, два — в Нижнеломовском, по одному — Сердобском и Городищенском районах.

На территории города и области за последние семь лет построена обширная волоконно-оптическая инфраструктура связи. А с 2015 года компания участвует в государственном проекте «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Новые автомобили предназначены для модернизации, планового обслуживания и оперативного ремонта линий и сооружений связи.

«В зоне ответственности филиала находится разветвленная сеть медных и оптических линий связи. Только протяженность оптики в настоящее время приближается к трём тысячам километров, а количество точек доступа в Интернет по проекту УЦН достигло 63 единиц. Обновлённый парк технологических автомобилей повысит эффективность работы центров эксплуатации телекоммуникаций, оперативность действий связистов и позволит увеличить производительность труда при проведении технических работ», — сообщил технический директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Дудкин.

В настоящее время в Пензенском филиале ПАО «Ростелеком» насчитывается около 200 единиц автотранспорта и спецтехники.