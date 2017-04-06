, Black and White был задуман сериал « Кухня» ( 16+), который побил все рекорды по популярности , завоевал сердца миллионов зрителей , был показан в более чем 20-ти странах , зажил своей жизнью в двух книгах , анимационном сериале , спин-оффе « Отель Элеон» ( 16+) и двух полнометражных фильмах — комедии « Кухня в Париже» ( 2014) и новой картине « Кухня. Последняя битва» ( оба — 16+), которая выходит на большие экраны 20 апреля." data-title="«Кухня» отметит пятилетие фильмом «Кухня. Последняя битва» — Пенза-пресс, рунет за день">

Ровно пять лет назад телеканалом СТС и студией Yellow, Black and White был задуман сериал «Кухня» (16+), который побил все рекорды по популярности, завоевал сердца миллионов зрителей, был показан в более чем 20-ти странах, зажил своей жизнью в двух книгах, анимационном сериале, спин-оффе «Отель Элеон» (16+) и двух полнометражных фильмах — комедии «Кухня в Париже» (2014) и новой картине «Кухня. Последняя битва» (оба — 16+), которая выходит на большие экраны 20 апреля.

Второй полнометражный фильм станет финальным аккордом, завершающим историю команды шеф-повара Виктора Баринова. При этом новая картина будет интересна не только поклонникам сериала «Кухня» и комедии «Кухня в Париже», но и тем, кто пока не знаком с героями франшизы.

Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа»: «Пять лет назад, когда мы веселой компанией разбивали тарелку на съемках первого сезона, мы верили в успех проекта, но никто не мог ожидать, во что это выльется. И я очень рад, что старт «Кухни» подарил нам не только шесть суперуспешных сезонов, не менее популярный спин-офф. «Кухня», безусловно, стала одним из тех проектов, который определил вектор развития не просто СТС, но и в целом российской индустрии телепроизводства».

Виталий Шляппо, генеральный продюсер Yellow, Black and White и руководитель авторской группы: «Кухню» полюбили сразу! Это было похоже на взрыв, волны которого много раз облетели страну и до сих пор не утихают. Проекты франшизы стали абсолютно зрительскими! Именно благодаря этому мы приняли решение вернуть, но уже на большие экраны страны, любимых героев в фильме «Кухня. Последняя битва».

О команде «Кухни»



Над франшизой в разные годы работали режиссеры Дмитрий Дьяченко («День радио», «О чем говорят мужчины») и Антон Федотов («Даешь молодежь», «Анжелика»).



Первоначально на роль владельца ресторана Claude Monet рассматривали звезд шоу-бизнеса, в числе которых была даже кандидатура Льва Лещенко, но в итоге создатели остановились на шоумене Дмитрии Нагиеве. Зато с шеф-поваром Виктором Бариновым определились сразу: Дмитрий Назаров не только блестящий актер, но и ведущий кулинарного шоу, кроме того, озвучивал повара в мультфильме «Рататуй», а главное — работал кондитером.

В отличие от старшего коллеги, другие актеры «Кухни» не умели готовить, поэтому под руководством профессиональных поваров учились резать и шинковать. В работе над ролью Никита Тарасов (Луи) пошел дальше всех: он поехал на родину своего героя наблюдать за работой местных кондитеров.



Никита Тарасов (Луи): «Благодаря кондитеру Луи я открыл для себя юг Франции, научился готовить, обрел новых друзей и талантливых коллег в одном лице. Нам было хорошо вместе. Невероятно хорошо! «Кухня» — это любовь, семья. Теперь, приходя на новые съемочные площадки, невольно сравниваю атмосферу с «кухонной». Мы жили душа в душу. Было с кем и сокровенным поделиться, и посмеяться, и поесть вкусно. Это дорогого стоит!»



Марк Богатырев (Макс): «Этот проект стал для меня судьбоносным, я его люблю, и для меня каждый сезон был разным, я все время ждал что-то новое. На мой взгляд, секрет популярности сериала в том, что он честно сделан, хорошо написан, отлично подобраны артисты, которые так же честно работают. Кроме того, в паре всех героев есть своя история, своя боль, свои взаимоотношения. Зритель окликается, потому что находит что-то свое, близкие сердцу истории. «Кухня» так полюбилась всем, просто потому что она настоящая!»



Елена Подкаминская (Вика): «Эта история жила много лет и довольно успешно, и нам, актерам, принесла большую творческую радость. Она сроднила нас и объединила с людьми нашей страны, да и не только нашей. Это был очень любимый и дорогой для меня проект, поэтому, когда уходила, я плакала, потому что для меня эта команда — очень близкие люди».



Сергей Лавыгин (Сеня): «В детстве, когда заканчивался мой любимый фильм или сериал, мне было жутко обидно, я готов был расплакаться, потому что осознавал, что больше никогда не встречу любимых персонажей. Я думаю, что зрителям, которые полюбили «Кухню», было так же печально прощаться с ней. У нас самих, актеров, последние съемочные дни проходили с терпкими нотами грусти, потому что это было замечательное время».



Ольга Кузьмина (Настя): «Кухня» настолько заполонила все пространство, что это было второе глобальное событие после рождения ребенка, которое перевернуло всю мою жизнь. Я даже не знаю, что больше повлияло на меня: материнство изменило меня внутренне, а «Кухня» поменяла мое окружение, мой внешний мир и отношение людей ко мне".





Валерия Федорович (Катя): «Кухня» очень многое поменяла, а главное — познакомила меня с миром кино и дала громаднейший опыт. Для молодой актрисы быть в кадре с такими профессионалами — большая удача. Я с такой благодарностью и радостью вспоминаю все. Ведь в меня, никому не известную выпускницу, взяли да поверили. Это чудо, а не проект!"



Михаил Тарабукин (Федя): «В проекте я встретил людей, которые умеют объяснять профессию очень хорошо, я узнал много нового и то, что мне не рассказывали в театральном училище. Мои коллеги по площадке так владеют профессией, что мне не нужен главный голливудский тренер Ивана Чаббак, потому что со мной были Лавыгин, Тарасов, Нагиев и Назаров».



В каждом проекте «Кухни» появлялись новые герои в исполнении звезд театра и кино, шоу-бизнеса и спорта. Например, Игорь Верник на съемках сериала «Кухня» превратился в самовлюбленного шеф-повара, а Сергей Бурунов в инспектора миграционной службы, Андрей Бурковский строил интриги в роли официанта, а Александр Семчев бил рекорды по поеданию еды, став префектом района. В дуэте с Дмитрием Назаровым снимались Александр Панкратов-Черный (брат Виктора Петровича) и Валентина Талызина в роли тещи Баринова. Также посетителей ресторана сыграли известный футболист Вячеслав Малафеев с супругой, популярная певица Бьянка и продюсер Иосиф Пригожин, который в «Кухне» примерил усы.

В одной из серий на гитаре играет Леонид Агутин, чей хит «На сиреневой луне» Виктор Петрович исполняет для Елены Павловны. В фильмах «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва» в роли отца шефа Баринова появляется Олег Павлович Табаков. Также в завершающем франшизу полнометражном проекте сыграет известный российский телеведущий Андрей Малахов в роли самого себя.