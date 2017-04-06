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«Дамате» начала поставлять продукцию в ОАЭ

6 апреля в 11:54 208 просмотров
«Дамате» начала поставки молочной и мясной продукции в Объединенные Арабские Эмираты.

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Группа компаний «Дамате» начала поставки молочной и мясной продукции в Объединенные Арабские Эмираты.

Первая партия продукции «Индилайт» весом 3,2 тонны — ветчины и деликатесы из мяса индейки — отправили в Эмираты 30 марта. К отгрузке готова следующая партия — семь тонн полуфабрикатов.

В ОАЭ начали экспортировать и молочную продукцию. Мягкий творог, сметана, масло, сыр, обезжиренные питьевые йогурты под брендом «Молком», а также премиальная линейка термостатных йогуртов «Дамате» в стеклянной упаковке вызвали наибольший интерес у торговых сетей в Дубае.

ГК «Дамате» прошла аттестацию и получила разрешение на экспорт продукции в ОАЭ в 2016 году. На первом этапе Россельхознадзор проверил предприятия на соответствие требованиям ОАЭ и включил его в реестр одобренных, а затем представители Эмиратов посетили объекты «Дамате» с инспекцией. Специалисты высоко оценили уровень организации производства и его соответствие самым высоким мировым требованиям.

Важную роль сыграло наличие у компании сертификата на выпуск халяльной продукции. Предприятия, на которых выпускаются продукты, успешно прошли проверку международного центра стандартизации и сертификации «Халяль». Вся продукция ГК «Дамате», поставляемая в ОАЭ, — халяльная, и оправляется исключительно под контролем сертифицированных специалистов.

Напомним, «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны ЕС, ЕАЭС, а также Сербию, Вьетнам, Гонконг, Габон.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"
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