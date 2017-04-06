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В Петербурге жильцов дома эвакуировали из-за взрывчатки

6 апреля в 12:00 202 просмотра

В Санкт-Петербурге в одном из жилых домов обезвредили взрывчатку.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Невского района Константина Серова.

«В настоящий момент взрывное устройство, которое находилось в квартире, обезврежено, несколько подозреваемых задержаны, сопротивления они не оказывали. Угрозы для жителей в настоящий момент нет», — цитируют журналисты его слова.

Взрывное устройство нашли примерно в 5 часов утра в доме № 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту. Жителей дома эвакуировали, также в здании частично отключили газоснабжение.

Как отмечают очевидцы, из парадной вывели троих мужчин, на них были наручники. Однако в УФСБ эту информацию не прокомментировали.

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