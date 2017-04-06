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На Ставрополье всерьез занялись разведением клопов, а также ос и клещей. Дело нешуточное: эти насекомые оказались безопасным и очень сильным биологическим оружием против вредителей, прекрасной заменой дорогим химикатам.

Ежегодно в России используют 2 млн т минеральных и 64 млн т органических удобрений. Плюс на посевы льют сотни тысяч тонн разнообразной химзащиты и инсектицидов. Все это в итоге попадает в продукты. Но куда деваться? Если на поля набросится колорадский жук или быстро-размножающаяся тля, то урожай будет полностью погублен.

Но есть альтернатива опасной химии. Например, паразитная оса и хищный клещ — гениальное оружие против основных вредителей.

«Это живые инсектициды, они эффективнее химических аналогов в 2−2,5 раза. Их использование безопасно, замедляет старение растений и дает ощутимое снижение затрат», — рассказывает начальник отдела мелиорации и овощеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края М. Дыренко.

Правда, биологическое оружие для РФ — пока экзотика. Выпуск освоили только несколько хозяйств, в том числе экспериментальный лабораторный тепличный комплекс в Предгорном районе Ставропольского края. Объёмы производства приличные: клеща продают литрами, по 50 тыс. особей в каждом, паразитная оса идет сотнями. Самой передовой разработкой стал хищный клоп рода Ориус, который крайне эффективен против зерновой моли. Но выращивать его дорого — для питания клопов сначала нужно развести эту моль, что влетает в копеечку.

Материал взят из «Аргументов Недели».