«Тема эта очень актуальна в России. Уже 34 спортсмена лишены медалей Олимпийских игр. Эта тема все время упоминается в СМИ, к ней периодически возвращаются. Две федерации — легкой и тяжелой атлетики — отстранены от участия в международных соревнованиях. К сожалению, эти проблемы существуют и в Пензенской области. Пензенский тренер по легкой атлетике Юрий Гордеев дважды в немецком фильме обвинялся в распространении запрещенных веществ.

У спортсменов берут пробы на допконтроль, там строже. […] А с обычными людьми, которые хотят быстро накачаться в зале, — сложнее.

Вопрос этот поднимался и губернатором [Иваном Белозерцевым]. Есть люди, которые уже привлечены к ответственности. Идет распространение запрещенных веществ, у нас это есть. Это путь в никуда. Распространение идет, в основном, в тренажерных залах и фитнес-клубах. Сейчас это чревато, это уголовно наказуемое деяние. Наркоконтроль обязательно поймает за руку, и будут соответствующие действия. Поэтому мы должны все сделать для того, чтобы в наших спортобъектах этого не было, должны вести пропаганду против употребления таких средств, мы будем это требовать.

Мы будем действовать в тесном контакте с УМВД, это системная работа. Услышьте нас.

Количество тренажерных и фитнес-залов увеличивается, конкуренция и количество занимающихся растет, цены падают, нас это радует, и мы это приветствуем. Но никаких запрещенных препаратов быть не должно», — отметил он.