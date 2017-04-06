Мишинев взялся за снос. Пенза активно избавляется от цветочных павильонов

Работы по сносу трех строений — на улице Суворова, улице Кулакова и в районе пересечения улиц Антонова и Измайлова — ведутся за счет самого предпринимателя, сообщила ИА «Пенза-Пресс» начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.



«Он начал эти работы после того, как на мы выдали ему извещение о начале принудительного сноса. То есть выдали [извещение] на 31 марта по поводу объекта на улице Суворова — он начинает сносить на Суворова. Также и с двумя другими: 3 апреля начаты работы на ул. Кулакова, 4 апреля — на ул. Измайлова», — сообщила Вера Артемова.



В картотеке арбитражного суда мы обнаружили, что 17 февраля 2017 года были возбуждены исполнительные производства по пяти объектам, в числе которых, кроме названных, — объекты на ул. Кирова (там работы уже завершены), и на улице Аустрина, в районе дома № 150. По словам Веры Артемовой, работы по последнему павильону начнутся в ближайшее время.







Судебная тяжба мэрии и предпринимателя Сергея Мишинева идет с 2014 года. Сначала бизнесмена заставляли снести самовольно построенные объекты капстроительства, позже требования уточнили. Теперь управление муниципальное имущества добивается, чтобы Мишинев вернул земельные участки, предоставленные ему ранее в аренду на неопределенное время, свободными от имущества, что, впрочем, тоже предусматривает снос павильонов.



Во всех случаях — претензии касаются девяти объектов — суд становился на сторону мэрии. По гражданскому законодательству, как арендатор, так и арендодатель в любое время могут отказаться от бессрочного договора аренды, предупредив об этом другую сторону за один месяц. Иными словами, администрация города воспользовалась возможностью, которой ее наделил закон.



По мнению Сергея Мишинева, в данных случаях мэрия злоупотребила правом. В судебном процессе по поводу одного из участков на перекрестке улиц Измайлова и Антонова предприниматель отметил, что возврат земельного участка возможен только в том случае, если мэрия компенсирует ему средства, вложенные в улучшение участка. Суд, впрочем, счел эту претензию необоснованной.



Ранее Мишинев оспаривал в суде отказ УФАС возбудить дело в отношении мэрии о нарушении антимонопольного законодательства. Он считает, администрация города неосновательно расторгала договоры аренды земельных участков, создавая тем самым препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности. Суд Мишиневу опять отказал. В решении указано, что факт нарушения мэрией антимонопольного законодательства не доказан.



На данный момент мэрия также выиграла суды на снос павильонов на улице Терновского и проспекте Строителей, однако исполнительные производства по ним еще не начаты. Кроме того, Сергей Мишинев оспаривает в апелляции требование мэрии вернуть участок площадью 2989 кв. метров в районе улиц Измайлова и Антонова, выделенный ему под размещение парка цветов. Следующее заседание по делу состоится 20 апреля.