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Россиян привлекут к спасению памятников

6 апреля в 12:30 166 просмотров

В России планируют запустить народную программу по спасению культурного наследия.

«Создание такой народной программы, когда люди участвуют в такой программе по сохранению памятников и сохраненным пользуются, — это идеальная цель, и это могло бы помочь нам наше наследие спасти», — отметил замминистра культуры Олег Рыжков.

Он отметил, что в Россию приедет вице-президент британской организации «Национальный благотворительный фонд объектов культурного, исторического и природного наследия» Саймон Мюррей, который проведет консультации.

Олег Рыжков надеется, что Мюррей придаст импульс для выбора российской стороной правильного направления, пишет «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.

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