Россиян привлекут к спасению памятников

«Создание такой народной программы, когда люди участвуют в такой программе по сохранению памятников и сохраненным пользуются, — это идеальная цель, и это могло бы помочь нам наше наследие спасти», — отметил замминистра культуры Олег Рыжков.

Он отметил, что в Россию приедет вице-президент британской организации «Национальный благотворительный фонд объектов культурного, исторического и природного наследия» Саймон Мюррей, который проведет консультации.

Олег Рыжков надеется, что Мюррей придаст импульс для выбора российской стороной правильного направления, пишет «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.