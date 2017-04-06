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Про 16-летнюю вдову из Кузнецка сняли передачу на НТВ

6 апреля в 13:22 478 просмотров
«Говорим и показываем» (16+) на НТВ. Речь в передаче шла об убийстве ее мужа.

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16-летняя девушка стала героиней программы «Говорим и показываем» (16+) на НТВ. Речь в передаче шла об убийстве ее мужа.

Кузнечанка стала вдовой через три месяца после свадьбы — обезображенное тело ее мужа нашли в лесу. В зверском преступлении, сообщает НТВ, призналась мать девушки, но сказала, что убивать не хотела, а лишь попугать.

По информации телеканала, теща была изначально против брака несовершеннолетней дочери и взрослого парня, даже не пришла на их свадьбу.

Проблемы у пары начались после того, как через три месяца после бракосочетания в их доме неизвестные подожгли дверь. После написанного в полицию заявления к ним пришли люди, как рассказала девушка, в форме и попросили парня проехать на опознание злоумышленника, совершившего поджог. Больше его никто живым не видел.

В обстоятельствах произошедшего разбирались гости студии и ведущий Леонид Закошанский.

Фотография: Скриншот - http://govorimipokazyvaem.ru/vse-vyipuski/govorim-i-pokazyivaem-vyipusk-ot-05-04-2017.html
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