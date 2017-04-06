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В Кузнецке ребенок обварился горячим супом

6 апреля в 13:15 242 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области в больницу с ожогами попала 4-летняя девочка. По данному факту проводится проверка.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ребенка доставили с термическими ожогами 20 процентов тела.

«По предварительным данным, со слов матери, ребенок получил ожоги, когда находился на кухне. Горячий суп из мультиварки попал на тело девочки. После произошедшего мать сразу вызвала скорую помощь», — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Все подробности ЧП выясняются.

Следователи просят родителей быть внимательнее к своим детям. Не оставлять опасные или горячие вещества в доступных для детей местах.

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