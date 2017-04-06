В России подешевела аренда «однушек»

В городах России в первом квартале арендные однокомнатные квартиры, в среднем, подешевели на 2,1%, пишет « СарБК » со ссылкой на портал «Мир квартир».

Стоимость аренды «однушки» снизилась в большинстве регионов страны — в 52-х из 69-ти. Заметнее всего цены упали в Туле (-9,1% - до 10,8 тыс. руб. в мес.).

Больше съем однокомнатных квартир подорожал в Саратове (+7,4% - до 11 тыс.).