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В России подешевела аренда «однушек»

6 апреля в 16:20 316 просмотров
, в среднем, подешевели на 2,1%, пишет «СарБК» со ссылкой на портал «Мир квартир».

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В городах России в первом квартале арендные однокомнатные квартиры, в среднем, подешевели на 2,1%, пишет «СарБК» со ссылкой на портал «Мир квартир».

Стоимость аренды «однушки» снизилась в большинстве регионов страны — в 52-х из 69-ти. Заметнее всего цены упали в Туле (-9,1% - до 10,8 тыс. руб. в мес.).

Больше съем однокомнатных квартир подорожал в Саратове (+7,4% - до 11 тыс.).

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