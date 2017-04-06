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Белозерцев положительно оценил выход «Дамате» на рынок ОАЭ

6 апреля в 16:50 228 просмотров
поставки продукции группы компаний «Дамате» в Объединенные Арабские Эмираты.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал начало поставки продукции группы компаний «Дамате» в Объединенные Арабские Эмираты.

«Завоевание новых рынков сбыта — серьезный шаг вперед, который будет способствовать еще более активному развитию ГК «Дамате». Нужно понимать, что выход в ОАЭ — это продвижение не только бренда компании, это в целом продвижение Пензенской области. Хозяйственная деятельность крупных холдингов формирует положительную динамику в экономике региона, влияет на развитие наших территорий, мотивирует строительство инженерной инфраструктуры», — отметил Иван Белозерцев.

Первая партия продукции крупнейшего в России сельскохозяйственного холдинга, работающего на территории региона, отправлена в ОАЭ. Экспортный ассортимент представлен ветчинами и деликатесами, а также молочной продукцией — творогом, сметаной, маслом, сыром и йогуртами.

ГК «Дамате» прошла аттестацию и получила разрешение на экспорт продукции в ОАЭ в 2016 году. Процесс занял почти год. Важную роль сыграло наличие у компании сертификата на выпуск халяльной продукции, который компания подтверждает на протяжении нескольких лет. Отгрузка продукции на экспорт была начата осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в ЕС, Сербию, Вьетнам, Гонконг, Габон и ЕАЭС.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/6/15501790
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