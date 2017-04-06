Пензенские спортсмены приняли участие в соревнованиях по мотокроссу в Волжском.

Как пишет информагентство «Спортивный акцент», за победу боролись представители 15 регионов России, 77 участников, разделенных на шесть классов по мощности моторов.

В классах 65, 85 и 125 см³ конкуренцию юношам составили волгоградка Кристина Ногина (спортивно-технический клуб «Моторпарк»), Мария Жилина и Дарья Гусарова, защищающие честь пензенского спортклуба «Сура».

Половину наград турнира взяли пензенцы. Отмечено также, что СК «Сура» является неоднократным чемпионом России в командном зачете.

В классе квадроциклов волгоградец Илья Жукович был первым и вторым в двух гонках и завоевал «золото» турнира, пензенец Игорь Белкин обеспечил себе «серебро» соревнований, пишет портал.

После официальных заездов прошел конкурс на самый зрелищный прыжок. Победителя выбирали по овациям наблюдателей. Приз забрали пензенцы Сергей Прытов (чемпион России в классе 125 см3) и Николай Корнев.

Следующий турнир по мотокроссу состоится в Волжском 14 октября.