«МегаФон» признали лучшим поставщиком услуг для госзаказчиков

«Для нас большая честь принять эти награды. Это объективная независимая оценка нашей работы. Благодаря мощной инфраструктуре, опыту и гибкому подходу к реализации проектов национального и международного масштаба «МегаФон» стал сильным конкурентом на рынке услуг для государственных заказчиков», — отметил директор по работе с государственными клиентами «МегаФона» Сергей Буланча.



«МегаФон» занимает ведущие позиции в государственном сегменте среди операторов по предоставлению фиксированной, мобильной и конфиденциальной связи и вносит существенный вклад в подготовку и организацию масштабных проектов государственного значения. В течение многих лет компания является надежным партнером государственных заказчиков, а за 2016 год «МегаФон» заключил более 3000 контрактов и договоров. Наиболее востребованы услуги «МегаФона» в силовых ведомствах, финансовом секторе и промышленности.



В работе с государственными заказчиками «МегаФон» предлагает комплексные решения «под ключ». Среди крупных проектов компании — «умный» мониторинг и контроль безопасности сети электроснабжения для энергетической компании «Россети», контроль движения автотранспорта для «РТ-Инвест Транспортные системы», система экстренного реагирования для «ГЛОНАСС».



«МегаФон» успешно справился с организацией связи для событий государственного значения: Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани, Саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, Петербургского международного экономического форума, Россия-АСЕАН в 2016 году. В этом году «МегаФон» выбрали поставщиком инфраструктуры для всех объектов проведения мероприятий Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира в 2018 году.



Все это стало возможным благодаря профессиональной команде и инфраструктурному преимуществу «МегаФона». По данными Роскомнадзора, по итогам 2016 года «МегаФон» лидирует по количеству базовых станций. Оператор первым развернул по территории всей России сеть 4G, запустил LTE Advanced в большинстве крупных российских городов, активно участвует в развитии стандарта 5G и первым в России планирует запустить в коммерческую эксплуатацию стандарт NB-IoT для интернета вещей.