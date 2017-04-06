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В Пензе обсудят создание музея спорта

6 апреля в 17:15 248 просмотров

В Пензе может появиться музей спорта. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Заседание Общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области на тему «Концепция создания музея спорта Пензенской области» пройдет 7 апреля во дворце единоборств «Воейков».

«В заседании, помимо членов Общественного совета, примут участие сотрудники Пензенского краеведческого музея: заместитель директора Надежда Кныш и заведующий сектором современной истории Сергей Юдин», — пояснили в министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Начнется заседание в 16.30.

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